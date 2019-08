Rapper (26) verslagen na kritiek op debuutalbum: ‘Er zijn mensen die willen dat ik zelfmoord pleeg’

Chance the Rapper lijkt voor het eerst te hebben gereageerd op alle kritiek op zijn eerste studio-album The Big Day . In een reeks tweets is de Amerikaanse rapper, die zijn debuut eind vorige maand uitbracht, openhartig over negatieve berichten die hij heeft ontvangen en het vernietigende effect dat ze op hem hebben.

,,Ik heb het gekke gevoel dat er mensen zijn die willen dat ik zelfmoord pleeg. Dat is niet hoe ik me voel, maar ik voel de druk. En meer dan dat heb ik het gevoel dat mensen willen dat ik me schaam. Schaamte is heftig, man. En schaamte voor iets voelen waar je ooit heel trots op was, is heel zwaar", twittert de 26-jarige rapper maandag, die later zijn volgers geruststelt niet suïcidaal te zijn.

Chance heeft naast kritiek ook veel steun ontvangen, vertelt hij. ,,Aan iedereen die me de afgelopen dagen berichtjes heeft gestuurd: ik waardeer jullie. En ik ben blij dat ik veel tijd met mijn familie doorbreng en alle dingen kan doen die ik deed voordat ik zo druk was met dit project." De rapper zegt daarnaast dat hij van één ding honderd procent zeker is geworden de afgelopen weken: "dat ik houd van mijn vrouw".

Luchtige teksten

De Amerikaan kreeg van zijn fans veel kritiek op de vrij luchtige teksten die veelal gingen over zijn vrouw, met wie hij in maart in het huwelijksbootje stapte. Kort nadat de plaat verscheen stond het op social media al vol met memes en grapjes over Chance en de onvoorwaardelijke liefde voor zijn echtgenote.