Ranking the trees: de mooiste en lelijkste kerstbomen van de sterren

Hij stáát!Een feestelijk opgetuigde boom is onmisbaar met kerst, zeker dit jaar. De (nep)sparren van bekend Nederland worden al weken via sociale media met de wereld gedeeld. Tijd om de mooiste, lelijkste en opmerkelijkste exemplaren op een rij te zetten. De showredactie geeft uit de losse pols een oordeel. Dit artikel wordt regelmatig vernieuwd.

Suzan, van Suzan en Freek

Zo creatief als de nummers van Suzan en Freek zijn, zo saai is dit jaar hun kerstboom. Eigenlijk mag je dit zelfs geen kerstboom noemen, want de miniatuur-den heeft meer lampjes dan naalden en de ballen ontbreken. Daar kan je anno 2020 echt niet meer mee aan komen.

Suzan Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Patty Brard

Ballen met panterprint, Engelse strikjes én mooie verlichting: de boom van Patty Brard is een echte eyecatcher. Het mag duidelijk zijn dat de presentatrice haar uiterste best heeft gedaan om er weer een prachtige kerstboom van te maken. En we kunnen natuurlijk niet om haar viervoeters heen, die in een zoet pakje zijn gehesen. Drie sterren voor Patty!

Patty Brard Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Myrna Goossen

Een beetje teleurgesteld zijn we wel in de ‘kerstboom’ van presentatrice Myrna Goossen. Geen mooie Nordmann of Blauwspar, maar een kandelaar met wat kerstballen en magere versiering. Hoe dan ook: Goossen krijgt een ster voor de moeite. We houden hoop dat er toch nog een rijkelijk versierde kerstboom opduikt!

Myrna Goossen Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Winston Gerschtanowitz

De boom ‘staat’, alleen zodanig op de achtergrond dat het voor ons panel lastig beoordelen is. Gelet op de glinsteringen en kleuren, en hun reputatie op gebied van kerstversiering, verdenken wij de Gerschtanowitzjes evengoed van het optuigen van ‘de perfecte boom’.

Winston en Renate Gerschtanowitz Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Patrick Martens

Patrick Martens doet het zo te zien zuinig aan dit jaar. We vermoeden zelfs dat hij de rest van de maand zo moet blijven staan wil het nog wat worden. Tenzij dit slechts een opwarmertje is voor ontzagwekkende uitspattingen naarmate de feestdagen dichterbij komen. Voor nu alvast een sterretje, mocht het met de piek ook niet lukken.

Patrick Martens Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nikkie Plessen

Glitter: check! Glamour: check! Hond-op schoot-voor-extra-dramatisch-effect: check! Modemiljonair Nikkie Plessen laat niets aan het toeval over. En anders pas je voor de zekerheid nog een extra filtertje toe. Eerlijk is eerlijk: een pláátje van een kerstboom.

Nikkie Plessen Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Annette Barlo

Echt veel zien we nog niet van de boom van presentatrice Annette Barlo, maar de roze en oranje strikjes en doorzichtige kerstballen beloven veel goeds. Ze moet het nu even doen met twee sterren, al hoopt het panel natuurlijk op een betoverend kiekje als de kerstboom straks compleet is.

Annette Barlo Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.