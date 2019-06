Rammstein laat de Kuip ontploffen

Humberto Tan in relatiethe­ra­pie na affaire: ‘Vreemdgaan wordt me eeuwig nagedragen’

20:51 Humberto Tan en zijn vrouw Ineke zijn in relatietherapie gegaan na zijn affaire met Dionne Stax. Dat vertelt hij in de nieuwe editie van LINDA.Vakantieboek. Het stel werd erdoor geholpen: uiteindelijk zijn Humberto en Ineke weer gelukkig in de liefde.