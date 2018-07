Rahima Dirkse (24) uit Rotterdam Miss Nederland 2018

De winnares - in het dagelijkse leven studente bio-farmaceutische wetenschappen - mag later dit jaar Nederland in het buitenland vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezingen. Nina van den Broek werd tweede. Zij is uitgeroepen tot reserve miss. Mocht Dirkse niet aan haar verplichtingen als officiële miss kunnen voldoen, dan moet Van den Broek in actie komen.



Dirkse, zo vertelde ze in een recent interview, is zeker niet vierentwintig uur per dag met schoonheid bezig. ,,Natuurlijk moet je mooi zijn voor deze verkiezing. Ik ben de ene keer een echt meisje-meisje, de andere keer niet. Ik trek mijn jurk en hakken in het weekend uit de kast, maar als ik doordeweeks bij mijn tante in de kledingzaak werk draag ik nooit make-up.''



Meedoen aan een missverkiezing is niet van kinds af aan haar droom geweest. ,,Het kwam spontaan op mijn pad. Ik was aan het werk in een bar in Amsterdam toen Nikkie van Ee, de dochter van de hoofdsponsor, naar mij toekwam en vroeg of ik daar ooit wel eens over na heb gedacht. Ik heb het altijd al leuk gevonden, het is een eervolle titel. Maar zelf meedoen was nog nooit in me opgekomen. Nikkie gaf mij een compliment over mijn karakter, niet mijn uiterlijk. Dat gaf de doorslag.’’