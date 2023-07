Radioveiling levert 152 miljoen euro op: Qmusic en Radio 538 op FM, Kink vangt bot

Na een week nagelbijten is bekend welke radiozenders een plekje hebben bemachtigd tijdens de veiling van de FM-frequenties. DPG Media, Business Nieuws Radio, Financial News Radio, Mediahuis en Talpa Radio hebben een frequentie bemachtigd. De veiling leverde 152,8 miljoen euro op.

DPG Media, het bedrijf dat nu te horen is in de ether met Qmusic, kan gaan uitbreiden. Zij gaan van één naar twee FM-frequenties. Beide zenders zijn ongeclausuleerd. Dat betekent dat er geen regels zijn aan wat voor muziek er bijvoorbeeld gedraaid moet worden. De kans lijkt groot dat het bedrijf de nostalgiezender Joe naar de FM gaat halen.

Talpa Radio, het bedrijf achter SkyRadio, Radio 538 en Radio 10, heeft ook succes geboekt op de veiling. Het mediaconcern behoudt drie radiofrequenties. BNR Nieuwsradio blijft ook op de FM. Nieuwkomer is Financial News Radio, dat het plekje van Sublime overneemt. Radiozender Kink, die door middel van diverse rechtszaken de radioveiling indirect veroorzaakte, bemachtigt geen plek op de FM.

Opvallend is dat Mediahuis (Radio Veronica, 100%NL, SlamFM, Sublime) teruggaat van vier naar twee FM-frequenties. Zij behouden de frequentie waarop verplicht Nederlandse muziek gedraaid moet worden voor 100%NL. In een persbericht laat het mediabedrijf weten dat Radio Veronica het andere plekje in de ether krijgt. Slam en Sublime verdwijnen hiermee van de FM en gaan verder op het digitale DAB+.

,,Hoewel we liever drie licenties verkregen hadden, zijn we blij met de uitkomst van de veiling”, laat directeur Tom Klerkx van Mediahuis weten. ,,Het is onze ambitie om een belangrijke speler in de Nederlandse radio- en audiomarkt te worden. Dankzij het resultaat van de veiling zullen onze luisteraars ook de komende jaren via FM naar Radio Veronica en 100% NL kunnen luisteren.”

1) Talpa Radio, 101 FM en DAB+ (was: Sky Radio)

2) Talpa Radio, onder andere 103.0/103.2 FM en DAB+ (was: Radio Veronica)

3) DPG Media, 100.4 FM, 100.7 FM en DAB+ (was: Qmusic)

4) Business Nieuws Radio, onder andere 91.3/100.1 FM en DAB+ (was: BNR)

5) Mediahuis, onder andere 91,1/95.2 FM en DAB+ (was: SLAM!)

6) Talpa Radio, 102 FM en DAB+ (was: Radio 538)

7) DPG Media, onder andere 103.8/104.1 FM en DAB+ (was: Radio 10)

8) Financial News Radio, onder andere 90.5/90.7 FM en DAB+ (was: Sublime)

9) Mediahuis, onder andere 104.4/104.6 FM en DAB+ (was: 100% NL)

DPG Media noemt het een ‘een radiodroom’ die uitkomt dat ze van één naar twee zenders gaan. De exacte invulling van de nieuwe zender maken ze later bekend. ,,Sinds 2005 hebben we met Qmusic gebouwd aan een sterk merk. Dit is een lange weg geweest. Het succes van de afgelopen jaren liet ons voorzichtig dromen om ons radio-portfolio verder uit te breiden”, zegt CEO Erik Roddenhof van DPG Media. ,,Nu is het dan zover: er komt een nieuwe zender bij waarmee we nog meer Nederlanders kunnen bereiken.”

Talpa reageert verheugd op het behouden van hun drie FM-frequenties. ,,Na een intensieve periode vol spanning en onzekerheid voor de radiosector, medewerkers en luisteraars is er met de uitslag van de veiling nu eindelijk duidelijkheid", reageert radiodirecteur Paul Römer. ,,We zijn ontzettend verheugd dat we deze drie radiovergunningen hebben gewonnen. De luisteraars van Radio 538, Radio 10 en Sky Radio blijven in staat hun favoriete zender te beluisteren en daar zijn we heel blij mee. We schrijven vandaag radiogeschiedenis en verheugen ons op de toekomst.”

De veiling startte op dinsdag 4 juli en daarin werd door de overheid negen landelijke frequentiepakketten geveild. Daar ging het om twee FM-frequenties met beperkingen, zo moet één van de zenders een nieuwsconcurrentie van NPO Radio 1 zijn en op de andere zender moet verplicht Nederlandse muziek gedraaid worden. Op de zeven andere FM-frequenties zitten geen beperkingen.

Op dit moment zitten nog SkyRadio, Radio 538, Radio 10 (Talpa), Radio Veronica, 100%NL, SlamFM, Sublime (Mediahuis), Qmusic (DPG Media) en BNR Nieuwsradio (FD Mediagroup) op de huidige FM-frequenties. Per 1 september gaat de nieuwe indeling van kracht en zullen de nieuwe zenders op de ether te horen zijn. De vergunningen blijven de komende twaalf jaar (tot 2035) van kracht.

Moet ik mijn radio nu opnieuw instellen? Dat hangt er vanaf hoe antiek die is. Wie via een antenne luistert, zal na de veiling hoogstwaarschijnlijk wel aan wat knoppen moeten gaan draaien. Wie digitaal luistert, zal worden geholpen door de wonderen der techniek, zoals ook een smartphone zich automatisch aanpast aan zomer- en wintertijd. Het hangt natuurlijk ook af jouw station als winnaar de veiling heeft verlaten. Want een zender die verdwijnt uit de ether, hoor je zelfs niet met de moderne technologie automatisch weer terug.

