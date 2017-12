Radiosoap krijgt staartje: AVROTROS begint zaak om terugkeer Rob Stenders

Dj Annemieke Schollaardt is sinds begin september dagelijks te horen op de zender tussen 14.00 en 16.00 uur, maar de NPO besloot onlangs dat zij per 1 januari dit tijdslot voortaan moet delen met Rob Stenders. Schollaardts omroep AVROTROS tekent hiertegen bezwaar aan. Directeur Eric van Stade bevestigt aan het AD dat hij zijn juridische afdeling aan het werk heeft gezet. Schollaardt én Stenders: met deze polderoplossing leek even een einde te zijn gekomen aan een jaar vol conflicten tussen de NPO, de omroepen en de dj’s. De langlopende en complexe radiosoap staat in Hilversum bekend als ‘Rob-gate’.

Platenbonanza

Rob Stenders koos voor een transfer van AVROTROS naar zijn ‘oude vertrouwde nest’ BNNVARA. Hij had erop gerekend dat hij zijn Platenbonanza , het best beluisterde programma op Radio 2, gewoon kon blijven maken. Maar de NPO besliste aanvankelijk anders: zijn middagplek bleef bij AVROTROS, dat koos voor voormalig 3FM-presentatrice Annemieke Schollaardt die daar nu dagelijks te horen is. Het verdwijnen van Stenders leidde tot bakken kritiek op NPO-radiobaas Jurre Bosman. Bosman kwam hier vorige maand toch op terug op en kwam met een compromis voor het nieuwe jaar: Stenders keert terug en is te horen van maandag tot en met donderdag. Schollaardt vult deze middaguren met haar programma van vrijdag tot en met zondag.

,,Wij hebben vanaf januari de mooiste programmering ooit’’, jubelde de NPO-radiobaas eerder trots. ,,Met Stenders én Schollaardt hebben we nu een droomopstelling waarmee we alle luisteraars gaan bedienen en daar ben ik heel trots op.’’



AVROTROS legt zich hier, zo blijkt nu, niet bij neer. Ook niet bij het besluit dat Omroep MAX voortaan de actualiteitenrubriek op zaterdagochtend mag maken. Mieke van der Weij en Peter de Bie gaan dit programma presenteren, zij deden dat voorheen voor AVROTROS. Hiervoor werd ook al een juridische procedure gestart.



,,Presentatoren hebben blijkbaar de voorkeur boven het programma’’, stelt Eric van Stade van AVROTROS. ,,Als zij overstappen naar een omroep krijgen ze ook hun show mee. Maar er zit ook een redactie achter die jarenlang aan zo’n programma werkt. Dat is waarom we hier ons druk over maken.’’



,,De hele radio-intekening is niet goed verlopen, beslissingen zijn niet zorgvuldig genomen. Dat willen we aan de kaak stellen. Van snelle wisselingen raken luisteraars ook in de war. Mensen waren bijvoorbeeld net gewend aan Annemieke.’’