beste zangers Collega’s aangedaan door gitzwarte details uit eerdere relatie Sarita Lorena: ‘Jij bent zo sterk’

Zangeres Sarita Lorena (25) heeft gisteravond voor het oog van 1,1 miljoen kijkers voor een brok in de keel gezorgd bij haar collega’s toen ze in Beste zangers vertelde over de gitzwarte momenten die ze heeft meegemaakt in een vroegere ‘giftige’ relatie. Ze was pas 17 jaar toen ze ontdekte dat haar toenmalige vriend ernstig verslaafd was en ze ruzies kregen die volledig uit de hand liepen. ,,Jij bent echt heel sterk.’’

16 september