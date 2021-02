Radiomakers hopen op Elfstedenbaby in hun theatervoorstelling over Tocht der Tochten

Freek Bartels speelt de rol van Jezus in The Passion, Tygo Gernandt is Pilatus

17 februari Freek Bartels (34) vervult dit jaar de rol van Jezus in de elfde editie van The Passion. Het muzikale paasevenement wordt voor het eerst door alleen KRO-NCRV georganiseerd. Dat gebeurt op donderdag 1 april live uit vanuit Roermond. Publiek zal door corona in de Limburgse stad afwezig zijn.