Radiokoning Edwin Evers is onvervangbaar

Ed Westwick verwijdert mis­bruikont­ken­ning

7:32 De tweets waarin Ed Westwick de misbruikbeschuldigingen aan zijn adres ontkent, zijn niet langer terug te vinden in zijn feed. In de posts noemde de acteur de aantijgingen "bewijsbaar onwaar", Us Weekly ontdekte dat Ed de berichten heeft verwijderd. Het is niet duidelijk wanneer dat is gebeurd.