Radiohead zet hele discografie op Youtube

Het is een opvallende stap, omdat Yorke zich eerder negatief had uitgelaten over streamingsites zoals Spotify en pas in 2017 een deel van zijn solowerk voor dat platform beschikbaar stelde. Het is nog onduidelijk of het uploaden van de albums een beslissing van de band is geweest, of van platenmaatschappij XL Recordings, waar Radiohead zijn muziek heeft ondergebracht.