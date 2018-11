Radio-dj Sander Lantinga weer vader

suikersound Componist K3: In de K3-wereld stralen we boodschap van hoop uit

17:07 Pianist Miguel Wiels (46) is de architect van de suikergeglazuurde sound van K3, dat vandaag het album Roller Disco presenteerde. In zijn biografie 35 jaar Wiels ongecensureerd haalt hij uit naar zijn critici. ,,Het is géén kindermuziek.’’