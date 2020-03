Radio 538 past programmering aan, opnames Koffietijd opgeschort

Show must go on: operazan­gers treden op vanuit hun huiskamer

7:26 Toen operazangers Joyce DiDonato en Piotr Beczala hun geplande optredens af moesten zeggen vanwege de coronocrisis, besloten ze tot een opmerkelijk alternatief. Onder het mom ‘de show must go on’ traden ze op vanuit de huiskamer van DiDonato’s appartement in New York City. Het publiek kon meegenieten via Instagram en Facebook.