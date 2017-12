Radio 538 diep door het stof na foute streakergrap met zangeres Maan

Radio 538-dj Frank Dane heeft vanmiddag in zijn uitzending nederige excuses gemaakt aan zangeres Maan voor een foute grap die hij recent met haar uithaalde. Tijdens een optreden in de studio liet hij een poedelnaakte man voor haar neus dansen. Maan schrok zich kapot en barstte in huilen uit omdat ze zich onveilig voelde. ,,Dit had nooit mogen gebeuren'', benadrukte een zenuwachtig klinkende dj.

Maan was vandaag naar de studio gekomen om kort met Dane over het incident te praten. Tijdens de eerste zin van een nummer dat ze een paar weken geleden zong, ging het volgens haar helemaal fout. ,,Ik was best zenuwachtig voor het optreden en toen ik geconcentreerd aan het zingen was, stond opeens die blote man voor mij. Ik schrok intens, verstijfde en voelde me erg onveilig omdat ik op dat moment nog niet wist of de man op eigen houtje de studio was binnengedrongen of iets met de show te maken had'', blikte Maan met een ernstige toon in haar stem terug. ,,Het was een totaal misplaatste en vreselijk stomme grap. Ik heb me er heel rot over gevoeld.''

Frank Dane sprak kort na het voorval, nu bijna twee weken geleden, al met de zangeres en bood zijn excuses aan. De kous leek af, totdat het incident afgelopen weekeind opeens trending werd op sociale media. Daarop besloot Dane Maan gelijk te bellen. Ze bood vervolgens aan om haar zegje vandaag te doen in de live-uitzending, waarin ze vertelde de excuses te hebben aanvaard. ,,De ophef is bizar, heel Nederland staat op zijn kop.'' Of ze ooit nog naar Radio 538 gaat, liet ze in het midden. Dane vroeg: ,,Je komt toch nog wel een keer?'' Daarop antwoordde Maan: ,,Ik haal mijn positiviteit op dit moment uit de optredens van mijn clubtournee...''

Dane herhaalde keer op keer en met een zo te horen trillende lip dat het goed fout ging tijdens de uitzending. ,,Maan is wel vaker te gast en we halen soms pranks met haar uit, zoals een boom laten omzagen als ze zingt, of een fanfare binnen laten lopen. Deze keer dachten we dat een streaker geinig zou zijn. Die zie je wel vaker bij voetbal- en tenniswedstrijden en dat is altijd lachen. Dus hebben we zo'n streaker voor Maan laten komen. Toen ik de reactie van Maan zag, dacht ik gelijk 'kut, shit dat was nooit de bedoeling'. Het was bedoeld als ludiek geintje, maar het pakte heel anders uit. Sorry, sorry, sorry Maan.''