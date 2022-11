Radio 2-dj's Roodbeen en Kijk in de Vegte laten WK Qatar links liggen: ‘Ze bekijken het allemaal maar’

Jan-Willem Start Op! , de goed beluisterde ochtendshow van NPO Radio 2, heeft besloten het omstreden WK in Qatar links te laten liggen. Dat meldden presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte vanochtend in hun programma. Zij namen het besluit tijdens een gesprek over het omstreden interview waarin de WK-ambassadeur stelde dat homo’s geestesziek zijn en vrouwen alleen maar thuis mogen zitten.

“Het stapelt zich op, elke dag weer nieuwe kritische noten”, stelde Roodbeen in de uitzending. “En we doen maar alsof er niets aan de hand is. Ik neig er steeds meer naar dat hele WK maar links te laten liggen.” Roodbeen deelde met de luisteraars de gedachten die hij al langere tijd over het WK heeft. “Ik dacht eerst: hoe help je die slaven in Qatar door het WK links te laten liggen? Die stadions staan er toch al. Maar ik denk er steeds meer over om te zeggen: ze bekijken het allemaal maar. Dan kunnen ze bij de KNVB misschien ook eens een keer de rug recht houden.”

Medepresentator Kijk in de Vegte sloot zich volmondig aan bij Roodbeen: “Dat hebben we dan bij deze besloten. We gaan het er niet over hebben in het programma.” Roodbeen nodigde luisteraars uit om “bij ons deze winter het NEE-K te blijven luisteren.” Voor wie meer over het WK en de FIFA wil leren, raadde de dj het kijken van de Netflix-documentaire FIFA Uncovered aan.

Volgens Kijk in de Vegte kwamen er op het spontane initiatief veel positieve reacties binnen van luisteraars: “Heel veel mensen gaan er in mee, dat valt me niets tegen.” Overigens zal het WK in de nieuwsbulletins, die worden verzorgd door de NOS, wel aan bod komen. “Voor ons wordt het een beetje ingewikkeld”, erkende nieuwslezer Carmen Verheul in de uitzending.

De ochtendshow van Roodbeen en Kijk in de Vegte is een van de boegbeelden van NPO Radio 2. Het programma werd in 2021 bekroond met de Gouden RadioRing, de ‘radioversie’ van de Gouden Televizier-Ring.

