Racoon scoort met Het Is Al Laat Toch in de Top 40

Elke vrijdag lees je hier de belangrijkste verschuivingen in de Top 40. In de lijst zien we deze week drie binnenkomers, vijf zittenblijvers, 13 zakkers en 19 stijgers.

De Top 40 wordt wekelijks samengesteld op basis van streaming, airplay en trends in social media onder toezicht van de Stichting Nederlandse Top 40. De lijst is iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur te horen bij Qmusic en wordt gepresenteerd door Domien Verschuuren

2 Hearts

Sam Feldt ontbrak in 2018 in de Top 40 maar verder pakt de Nederlandse dj sinds 2015 -ieder jaar- wel zijn hitje mee. Dat doet hij structureel in de tweede helft van het jaar maar nu maakt hij daarop een uitzondering met 2 Hearts. Voor die track schakelde hij de hulp in van het Britse duo Sigma en de Nederlandse Gia Koka. 2 Hearts is voor Sam Feldt de vijfde Top 40-hit en deze week nieuw op nummer 40.

Memories

Sinds 2011 was Moves Like Jagger de grootste hit die Maroon 5 in ons land wist te scoren. Die track staat nog steeds bij de 50 grootste Top 40-hits ooit maar deze week passeert er een andere hit van de band rond Adam Levine: Memories. De 23e Top 40-hit van Maroon 5 is namelijk nu hun grootste hit geworden. Na 23 weken in de bovenste helft van de lijst zakt Memories deze week wel vijf plaatsen, naar nummer 24.

Het is al laat toch

In 2005 stond Racoon voor het eerst in de Top 40 met Love You More. Het werd de grootste hit die de Zeeuwse band tot nu toe wist te scoren met 4 weken op nummer 3. No Mercy werd in 2011 de tweede top 3-hit die ze mochten noteren en daar komt er deze week opnieuw eentje bij, nu in het Nederlands; Het Is Al Laat Toch staat deze week voor het eerst in de top 3.

Blinding Lights

Before You Go staat ook deze week op nummer 2. Mocht Lewis Capaldi écht een bedreiging willen zijn voor The Weeknd dan heeft hij nog een enorme inhaalslag te maken. Blinding Lights staat deze week, onbedreigd, voor de zevende week op nummer 1.

