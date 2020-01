Racoon komt met Nederlandstalige plaat: ‘Geen ingewikkelde teksten’

Het is voor het eerst dat Racoon een volledig Nederlandstalig album uitbrengt. Nadat Oceaan in 2012 was uitgekomen, werd de Zeeuwse groep gevraagd als huisband bij De Wereld Draait Door. Daar was zanger Bart van der Weide onder begeleiding van het gitaarspel van Dennis Huige ook al geregeld in hun moerstaal te horen. ,,Door Oceaan heel veel live te spelen, en de optredens bij DWDD, heb ik me het zingen in mijn moederstaal eigen gemaakt”, zegt Van der Weide daarover.



,,Ik hou niet van ingewikkelde teksten. Daar wil ik voor waken”, legt de zanger uit. ,,Ook dat heb ik geleerd van Oceaan: het hoeft helemaal niet hoogdravend. Ik heb mijn eigen manier gevonden om Nederlandstalig te schrijven. Gewoon lekker mezelf zijn. Ondertussen kwamen steeds meer riedels, dingetjes in mijn hoofd boven, die Nederlandstalig waren.”



Het nummer Het is al laat toch is een voorloper op de plaat, die die najaar uit moet komen. Racoon zal op vrijdag 10 april een concert geven in Muziekgebouw Eindhoven, op zaterdag 11 april in TivoliVredenburg in Utrecht en op zaterdag 18 april in de Oosterpoort in Groningen. De kaartverkoop gaat vrijdag om tien uur van start.