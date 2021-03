Racoon: ‘De muziek komt uit onze donder, dat is belangrijk’

VIDEO Dochter Liesbeth List maakt documentai­re over haar moeder: ‘Voelt alsof ze nog dichtbij is’

15 maart Een jaar geleden overleed zangeres Liesbeth List. Omdat er geen grootse uitvaart kon plaatsvinden, maakte dochter Elisah Baijens voor de fans een documentaire over het bijzondere leven van haar moeder. ,,Dat zij geadopteerd was, wist ik pas op mijn 11de. Ik moest het in de krant lezen.’’