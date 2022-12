Rachel Hazes sleept Yvonne Coldeweijer in januari voor de rechter

Rachel Hazes heeft Yvonne Coldeweijer voor de rechter gesleept. Coldeweijer, de vrouw achter juicekanaal Life of Yvonne, heeft een oude video met een betoog van haar over Rachel Hazes opnieuw online gezet, terwijl Hazes haar eerder had gesommeerd de video te verwijderen. Coldeweijer en de advocaat van Hazes bevestigen dat de zaak op 9 januari voorkomt.

Eind november verwijderde Coldeweijer de video na een sommatie en het aankondigen van een kort geding door Hazes, maar 27 december heeft ze toch besloten de video weer te plaatsen. ,,Enkele weken geleden ben ik door de advo van Rachel gesommeerd deze offline te halen, omdat deze zogenaamd op leugens berust”, schreef ze toen op Instagram. ,,Na een aantal weken kan ik niet anders dan concluderen dat ik wederom gelijk heb en dat er, sinds ik de brief heb ontvangen, geen enkel contact is tussen André en zijn moeder. We hebben de waarheid zelf kunnen aanschouwen en ik zal me daarom ook niet laten intimideren.”

In de bewuste video deed Coldeweijer volgens Hazes ‘onjuiste en zeer kwetsende uitlatingen’ over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Ook deed Coldeweijer uitspraken over de gevolgen die dat zou hebben voor de verstandhouding tussen moeder en zoon Hazes.

Jaap Versteeg, de advocaat van Hazes, laat aan het ANP weten dat Hazes ‘best tegen een stootje kan’, maar dat de uitlatingen van Coldeweijer ‘alle perken te buiten’ gaan. Hij vindt dan ook dat delen van dergelijke ‘roddels’ moeten stoppen.

,,Het betreft de stelling dat Rachel Hazes een door haar zoon geschreven brief aan Coldeweijer zou hebben gelekt, dat Rachel Hazes in haar eigen belang heeft ingegrepen in de behandeling van haar zoon in een kliniek in Spanje, dat Hazes zeer narcistisch en manipulatief zou zijn, dat zij controle over haar zoon wil houden, dat hij voor altijd in haar macht is en dat André Hazes als gevolg van het lekken van de brief definitief het contact met zijn moeder heeft verbroken”, laat de advocaat van Hazes weten.

