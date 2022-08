Rachel Hazes noemt verhaal over trauma Roxeanne ‘rijke fantasie’

Rachel Hazes heeft gereageerd op de uitspraken die haar dochter Roxeanne heeft gedaan in de aflevering van Beste Zangers gisteravond. “Laten we het erop houden dat het vooral de rijke fantasie is van een toen nog jong meisje”, zegt Rachel tegenover RTL Boulevard .

In Beste Zangers vertelde Roxeanne (29) over een “nare vorm van heimwee” die ze opliep door “trauma’s uit haar jeugd”. Zo vertelde Roxeanne dat “de grootste klap” kwam toen Rachel een boek schreef na het overlijden van haar vader. “Toen heb ik mijn moeder negen maanden niet bij me gehad. Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen.” Roxeanne zegt een “enorme knauw” te hebben gehad doordat haar moeder haar in de steek zou hebben gelaten. “Je beschadigt iemand daar voor de rest van z’n leven mee. Ik ben een volwassen vrouw, maar kan moeilijk alleen slapen.”

Volgens Rachel is het verhaal dat Roxeanne in de zangshow heeft verteld niet waar. De weduwe van volkszanger André Hazes zegt dat mensen uit haar directe omgeving dat kunnen beamen. “Het is jammer dat de eenzijdigheid van dit soort uitlatingen gelijk als waarheid wordt aangenomen.”

De relatie tussen moeder en dochter Hazes is al langere tijd slecht. Zo probeert Rachel haar dochter te laten getuigen in een rechtszaak die ze heeft aangespannen tegen twee voormalige zakenpartners. Hoewel de rechter heeft besloten dat Roxeanne moet getuigen, heeft zij meermaals gezegd niet te komen. “Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, zou dat betekenen dat ik mijn moeder in diskrediet breng, want datgene wat ik zal getuigen zal alleen maar verdere afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder”, zei Roxeanne begin juni.

