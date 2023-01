Rachel Hazes haalt in slotwoord fel uit naar Coldeweijer in rechtbank: 'Wat zij doet kan écht niet’

Rachel Hazes wil dat er per direct een einde komt aan de juice die roddelkoningin Yvonne Coldeweijer over haar en haar familie verspreidt. ,,Wat zij doet, kan echt niet”, brieste Hazes vanmiddag in de rechtbank in Amsterdam. Coldeweijer is zich van geen kwaad bewust en reageerde lachend: ,,Ik sta met volle overtuiging achter mijn juice.” Onze verslaggever Sebastiaan Quekel deed hieronder live verslag van het kort geding. Lees zijn tweets terug.

Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer stonden vanmiddag om 13.30 uur tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam. Hazes eiste dat Coldeweijer, de vrouw achter juicekanaal Life of Yvonne, een rectificatie plaatst voor een video die zij online heeft gezet. De advocaat van Hazes, Jaap Versteeg, haalde in het begin van zijn pleidooi hard uit naar de roddelkoningin.

,,In de wereld van Coldeweijer is zij de fee en Hazes de heks”, aldus Versteeg. Zijn cliënte wordt ‘onophoudelijk hard aangepakt‘ door de ‘juicekoningin‘ en haar volgers. ,,Ze maakt haar uit voor gecremeerde kroket en zegt herhaaldelijk dat ze narcistisch, knettergek, manipulatief en een overgevoelige heks is. Allemaal aantijgingen die geen enkel doel dienen.”

Onjuis en kwetsend

In de video - waar de rechtszaak voornamelijk over gaat - doet Coldeweijer volgens Hazes ‘onjuiste en zeer kwetsende uitlatingen’ over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Ook deed Coldeweijer uitspraken over de gevolgen die dat zou hebben voor de verstandhouding tussen moeder en zoon Hazes. Jaap Versteeg, de advocaat van Hazes, stelt dat ze ‘best tegen een stootje kan’, maar dat de uitlatingen van Coldeweijer ‘alle perken te buiten’ gaan. Hij vindt dan ook dat het delen van dergelijke ‘roddels’ moet stoppen.

,,Het betreft de stelling dat Rachel Hazes een door haar zoon geschreven brief aan Coldeweijer zou hebben gelekt, dat Rachel Hazes in haar eigen belang heeft ingegrepen in de behandeling van haar zoon in een kliniek in Spanje, dat Hazes zeer narcistisch en manipulatief zou zijn, dat zij controle over haar zoon wil houden, dat hij voor altijd in haar macht is en dat André Hazes als gevolg van het lekken van de brief definitief het contact met zijn moeder heeft verbroken”, stelt Versteeg.

Nog wél contact met André

Volgens Versteeg suggereert Coldeweijer in haar video’s dat Rachel Hazes en zoon André geen contact meer hebben. Coldeweijer stelt dat dit door het uitlekken van de video komt. Dit wordt vanuit het kamp-Hazes stellig ontkend. ,,Het lekken van de brief is niet de aanleiding dat er minder contact is tussen Rachel Hazes en haar zoon. Dat komt door een voorval dat zich enkele weken vóór het lek heeft voorgedaan.” In de afgelopen weken is er via de app wel contact geweest tussen moeder en zoon, aldus Versteeg.

Coldeweijer is zich zelf van geen kwaad bewust. ,,Als iemand het gevoel heeft dat ik iets onrechtmatigs heb gedaan mogen ze daar natuurlijk op handelen. Zelf moet ik zeggen dat ik het een beetje onzin vind, dus wat mij betreft had het ook buiten de rechtbank om gekund. Maar mevrouw Hazes wilde het helaas anders doen.”

Eerder had Coldeweijer de video al offline gehaald na een sommatie van Hazes, maar op 27 december besloot zij de video toch weer online te zetten. Coldeweijer is er namelijk zeker van dat zij gelijk heeft en er geen contact is tussen Hazes en haar zoon André. ,,We hebben de waarheid zelf kunnen aanschouwen en ik zal me daarom ook niet laten intimideren”, aldus Coldeweijer.

Decennialang controverses

Volgens de advocaat van Coldeweijer moet Rachel Hazes vooral haar eigen rol tegen het licht houden. ,,Binnen de familie heeft men moeite met wat mevrouw Hazes openlijk verkondigt. Bij het verdedigen van haar eigen belangen neemt ze een loopje met de waarheid en schuwt ze niet om het geschiedenisboekje compleet te herschrijven.” De raadsman verwijst naar uitspraken van dochter Roxeanne Hazes in Beste Zangers.

Dat Rachel Hazes alsmaar negatief in het nieuws komt door juice van Coldeweijer, is vooral haar eigen schuld, bepleit de advocaat. ,,Alles schetst een beeld van een moeder die decennialang voor controverses zorgt. Dat is de omstandigheid die hier moet worden meegewogen.” Van het schenden van de privacy van Hazes is volgens de raadsman van Coldeweijer dan ook geen sprake. ,,Ze blijft zelf de gemoederen bezighouden, ze schuwt niet de publiciteit in negatieve zin op te zoeken.”

Gecremeerde kroket

Coldeweijer stelt recentelijk een extra sommatie te hebben ontvangen van de advocaat van Hazes. Daarin zou staan dat Coldeweijer Hazes niet langer een ‘gecremeerde kroket’ mag noemen, schrijft Coldeweijer op Instagram. ‘Gecremeerd refereert volgens de advocaat aan de dood en dat wordt door haar als pijnlijk ervaren. Ik schaam me oprecht dat we het in de rechtbank over de betekenis van ‘gecremeerde kroket’ moeten gaan hebben.’

In de rechtszaal gaat de advocaat van Coldeweijer dieper in op die uiting. ,,Het is een term die niet door Coldeweijer is bedacht, maar door het publiek. Het is een vorm van amusement, satire. Coldeweijer levert een soort cabaret rond het brengen van haar juice.”

Versteeg hekelt het feit dat juicekanalen als die van Coldeweijer zogenaamd maatschappelijk belangrijk zouden zijn. ,,Het gaat hier niet over relevante misstanden, maar over buitengewoon persoonlijke kwesties waarin intieme details worden gedeeld. Er wordt een enorme hoeveelheid negativiteit over mevrouw Hazes gestrooid. Er deugt in de wereld van Coldeweijer niets aan haar. Het is zogenaamd één groot drama. Dat is kwalijk en onjuist en het zegt veel over het kamp waar deze uitingen vandaan komen.”

Over 2 weken volgt de uitspraak.

