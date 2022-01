Rachel Hazes en Natasja Froger aan de slag in ziekenhuis

Linda de Mol: ‘Na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen’

Linda de Mol gaat haar verhaal niet doen over de gebeurtenissen rond The Voice of Holland. Gisteren werd duidelijk dat de presentatrice en zus van John de Mol al sinds 2020 wist van het vermeend seksueel grensoverschrijdende gedrag van The Voice-coach Ali B. Na alle ophef die daar op volgde, schrijft ze nu in een statement: ‘Ik heb na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen’.

29 januari