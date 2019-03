R. Kelly weer in de cel, nu wegens alimentatieschuld

dancetrack of ballade? Gaat Duncan Laurence met dit nummer naar Eurovisie Songfesti­val?

6 maart Er zijn aanwijzingen dat singer-songwriter Duncan Laurence (24) met het intieme liefdesliedje Arcade of de dancetrack Junkie for your love Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Israël. De zanger presenteert zijn nummer morgen, maar het lijkt erop dat de mogelijke inzending vandaag toch is uitgelekt. Of het daadwerkelijk om een ESF-lied gaat, is nog niet door de organiserende omroep Avrotros bevestigd.