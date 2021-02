QUIZ. Daft Punk (1993-2021) is niet meer: test je kennis in onze quiz

Hoe Duncan Laurence in 2019 alles en iedereen inpakte

21 februari Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: hoe Duncan Laurence met zijn Arcade Nederland zijn eerste Songfestivalzege in 44 jaar bracht.