Quinty Trustfull laat Koffietijd dit seizoen schieten: ‘Anders kan ik niet terug naar mijn man’

Het is een moeilijke periode voor Quinty Trustfull sinds het inreisverbod naar de Verenigde Staten is ingegaan. Begin april liet de presentatrice weten ‘ondergedoken’ te zitten in een appartement in Atlanta, de stad waar haar man Orlando (49) assistent-trainer is van Frank de Boer bij voetbalclub Atlanta United. De maatregelen waren zodanig aangescherpt, dat de twee zelfs enkele weken helemaal niet buiten de deur kwamen.



‘Gisteren heb ik samen met mijn werk besloten dat ik voorlopig hier in Atlanta bij mijn man blijf. En daar ben ik heel dankbaar voor', schrijft ze op Instagram, terwijl het vrijdag er nog op leek dat ze zou terugkeren. Ze legt uit dat het seizoen van Koffietijd, waarvan ze samen met Loretta Schrijver en Pernille La Lau een van de vaste presentatoren is, ten einde loopt en als ze terugkeert naar Nederland eerst twee weken in quarantaine moet. Ook wordt het RTL 4-programma op dit moment nog maar door één presentatrice aan elkaar gepraat. ‘Dan zou ik nog maar maximaal vier shows kunnen doen.’