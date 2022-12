Queen-zanger Adam Lambert gooit hits van anderen ‘helemaal om’, maar originele artiesten jubelen

,,Het is een leuke uitdaging om te proberen een manier te vinden om liedjes 180 graden te draaien’’, kondigde Lambert deze week zijn album High drama aan, dat eind februari verschijnt.

De zanger brak in 2009 door nadat hij tweede werd bij de Amerikaanse versie van Idols en scoorde internationale hits met Whataya want from me en Ghost town. In 2011 volgde één van de grootst denkbare ereklussen: hij werd de nieuwe frontman van rockband Queen en trad in de voetsporen van Freddie Mercury (1946-1991).

Diens legendarische schoenen leken onmogelijk te vullen, maar Lambert flikte het. Hij heeft de ‘Freddie-factor’, schreef The Guardian, en is de ideale nieuwe zanger voor de groep. Freddie zou trots zijn, kopte The Express zelfs. De reactie op Lamberts nieuwe album vol covers is dan ook heel anders dan die keer dat Jeroen van der Boom het kleinkunstliedje Mag ik dan bij jou besloot te zingen bij Toppers in Concert en Claudia de Breij baalde.



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door John Legend (@johnlegend) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Mooi werk, Adam’, twitterde rockband Duran Duran deze week bij een video van Adam die Ordinary world covert, een hit van de band uit 1993. Bij de Amerikaanse versie van The Voice gaf Lambert, samen met John Legend, ook een voorproefje van zijn versie van Do you really want to hurt me van Culture Club (1982). ‘Ik ben dol op al je nieuwe covers, vooral die van Culture Club’, reageerde zanger Boy George.

Lees ook: Hoe een auditie bij American Idol van Adam Lambert de frontman van Queen maakte

Lambert zingt niet alleen oudere klassiekers, hij covert ook het kleine liedje Getting older van Billie Eilish (2021), West coast van Lana del Rey (2014) en My attic van P!nk uit 2019.

Artiesten geven zelf trouwens ook weleens zo’n 180 graden-draai aan hun liedjes. Zo nam Boy George voorgenoemde hit zelf ook opnieuw op en maakte Take That van het opzwepende Pray een klein liedje.

De cover:

Het origineel:

De cover:

Het origineel:

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: