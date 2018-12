Queen weer aan kop, Billy Joel nieuwkomer in top-3 Top 2000

De nummer twee? Voor de elfde keer is dat Hotel California van the Eagles. Geen ander nummer was zo vaak runner-up in de jaarlijkse liedjeslijst van NPO Radio 2, die in 1999 voor het eerst te horen was. Bohemian Rhapsody stond nooit lager dan de tweede plaats en Hotel California scoorde nooit onder plek vier. De eerste top-3-klassering van Billy Joel valt op. In 2012 moest zijn klassieker Piano Man het nog doen met de 36ste plek, maar vanaf toen ging het crescendo: 18de in 2013 en vanaf 2014 (7de) vast bij de hoogste tien.