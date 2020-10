‘Queen of Technicolor’ Rhonda Fleming (97) overleden

De actrice die in 1949 samen met Bing Crosby in kleur schitterde in A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court was niet altijd enthousiast over haar doorbraak in kleur. ,,Opeens waren mijn groene ogen groen, mijn rode jaar werd vuurrood en mijn huid zo wit als porselein, treurde ze circa veertig jaar later in een interview.