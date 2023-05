Queen of Rock'n Roll Tina Turner (83) na lang ziekbed overleden

Zangeres Tina Turner, de ‘Queen of Rock’n Roll’ is woensdag overleden op 83-jarige leeftijd na een langdurige ziekte in haar huis in Kusnacht nabij Zürich, Zwitserland, meldt een woordvoerder in een verklaring. ,,Met haar verliest de wereld een muzieklegende en een rolmodel.”

De gezondheid van Turner was broos. Naast een beroerte, darmkanker en nierfalen waarvoor ze een niertransplantatie kreeg, worstelde ze ook met de ziekte PTSS door haar traumatische huwelijk met Ike. Hij overleed in 2007 aan een overdosis cocaïne. Tragisch was ook het verlies van haar oudste zoon Craig door zelfmoord in 2018. Zijn vader was Turner’s voormalige bandgenoot, Raymond Hill. Een andere zoon, Ronnie, wiens vader Ike Turner was, stierf in 2022. Ze had ook twee geadopteerde zonen, Ike Jr en Michael, Ike’s kinderen uit een eerdere relatie.

Turner werd wereldwijd bekend door hits als Proud Mary, The Best en Private Dancer. De superster begon haar carrière in de jaren 50, in de begin jaren van rock’n roll. Niet voor niets kreeg ze haar bijnaam de ‘Queen of Rock’n Roll’. In 1988 kwamen ruim 180.000 mensen op haar show af in Rio de Janeiro. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds een van de meest bezochte concerten voor een solo-artiest. In de jaren 60 en 70 werkte ze veel aan de zijde van haar echtgenoot Ike, met wie ze een turbulente relatie onderhield. De zangeres is met 200 miljoen verkochte platen de bestverkopende vrouwelijke rockartiest.

Volledig scherm Ike en Tina Turner. © ANP / ANP

Zwitserland

Tina Turner trok zich ruim tien jaar geleden terug na een afscheidstournee in Zwitserland. Aan het meer van Luzern, in een kasteelvilla die ze ‘Château Algonquin’ heeft genoemd om te verwijzen naar de indiaanse afkomst van haar moeder.

Hoewel Turner sinds 2013 enkel de Zwitserse nationaliteit bezat, is ze een Amerikaanse in hart en ziel. Als kind heeft ze nog katoen geplukt op de eindeloze velden van de staat Tennessee. Maar ze was dol op Europa. Na haar scheiding van de gewelddadige Ike durfde niemand in de VS haar een echte kans te geven als soloartieste. In Europa kreeg ze die kans wel.

Getrouwd

Sindsdien nam Europa een aparte plaats in Turners hart in, zeker nadat ze tijdens de Private Dancer-tournee muziekproducer Erwin Bach leerde kennen in Keulen. Ze was 46 jaar op dat moment en een gescheiden moeder van twee volwassen zonen van 27 en 25. Erwin moest nog 30 worden.

Turner en Bach woonden al veel langer samen maar waren pas tien jaar getrouwd. Door de slechte herinneringen aan haar eerste huwelijk - voor hun eerste huwelijksnacht nam Turner haar mee naar een bordeel - hield Tina 27 jaar lang de boot af. Tot Bach tijdens een vaarvakantie rond de Griekse eilanden neerknielde op het dek en nog eens vroeg of ze met hem wilde trouwen. ,,Ik was 73 en ik zei ja.”