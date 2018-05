Queen of Quizzes Marian van Eupen: Ik ben echt geen allesweter

Bij De Tijd - de komende drie weken van maandag tot en met donderdag op de buis - draait om feiten die op de uitzenddag plaatsvonden. Marian van Eupen spreekt van een interessant, educatief format uit de koker van The Media Brothers: volgens haar één van de laatste onafhankelijke Nederlandse tv-producenten. ,,De rest is opgeslokt door de grote jongens.'' In de eerste ronde moeten twee kandidaten de juiste jaartallen bij vijf gebeurtenissen plaatsen zoals wanneer Nelson Mandela president werd. Ronde twee draait om verdieping van het onderwerp, zoals wie stond nog meer aan het roer van Zuid-Afrika. ,,Uiteindelijk komt er een winnaar uit de bus en blijven kijkers, hoop ik, achter met het positieve gevoel: wat is er eigenlijk waanzinnig veel gebeurd op deze ogenschijnlijk zo doorsnee dag.''

Quizvraagje! Hoe wordt iemand vragenbedenker?

,,Dat is geleidelijk gegroeid. Ik werkte in de jaren negentig bij Van Dale woordenboeken en dat bedrijf vroeg mij te helpen bij de ontwikkeling van een spel. Zo kwam ik terecht bij tv-spelletjesbedenker Dick de Rijk. Hij bedacht onder meer Deal Or No Deal en via mijn samenwerking met hem belandde ik bij producent Endemol. Sinds 2010 ben ik eigen baas. Aan acquisitie hoef ik al lang niet meer te doen. Opdrachtgevers komen tegenwoordig uit zichzelf naar me toe. Wat een luxe!''

Aan welke programma's leverde je een bijdrage?

,,Te veel om op te noemen. 2 voor 12, Eén tegen 100, maar ook de door Linda de Mol gepresenteerde programma's Ik Hou Van Holland, Weet Ik Veel en Oh Wat Een Jaar. En recent heb ik dus de laatste hand gelegd aan vragen voor Bij De Tijd. Heus, ik word als 'vragenkoningin' voor van alles en nog wat ingehuurd. Quizvragen voor de massa, de intelligentsia en alle spectra daartussen. Dat maakt mijn werk ook zo gaaf. Het verveelt vanwege de eindeloze variatie geen seconde.''

Over die laatste quiz. Hoe begin je aan zo'n klus?

,,Omdat het bij deze quiz om data draait, wil ik eerst weten wat er in het verleden op de uitzenddagen van het programma in de wereld is gebeurd. Al die, in eerste instantie honderden feitjes verzamel ik in een Excelsheet waarna ik aan de hand van allerlei criteria een eerste selectie maak. Zijn de vragen leuk en afwisselend genoeg en niet te makkelijk of moeilijk? Vervolgens selecteer ik onderwerpen die leuk zijn om in de tweede ronde uit te diepen. En de rest van de redactie zoekt er dan, waar nodig, beeldmateriaal bij.''

De vragen moeten voor de kijkers natuurlijk ook enigszins te behappen zijn!

,,Zeker! In alle bescheidenheid: daar heb ik zo langzamerhand een gevoel voor ontwikkeld. Belangrijk is ook het tijdstip waarop een quiz te zien is. Bij De Tijd is een echte kennisquiz die op een moment wordt uitgezonden dat er behoorlijk fanatieke mensen kijken die dol zijn op feitjes. Met het type vragen richt ik me dus op die doelgroep. Bij shows op een later moment, zoals die van Linda, gelden weer andere regels. Daarbij moet het allemaal wat makkelijker, luchtiger en amusanter. Als het later op de avond te ingewikkeld wordt, haken mensen eerder af.''

Ook wel eens vragen ingeleverd voor de programma's van Talpabaas en spelletjesfanaat John de Mol?

,,Vaak! En dat is hartstikke leuk, omdat hij zich bij een quiz echt op alle niveaus, maar op een positieve manier, bemoeit met de inhoud. Als hij vragen niet goed vindt, worden ze geschrapt. Hinderlijk is dat niet. Soms proberen ik en collega's hem te overtuigen dat een vraag toch in een programma moet blijven. Als een vraag bij voorbeeld over een rapper gaat die De Mol niet kent, leg ik uit dat zo'n artiest bij de doelgroep van een quiz wel bekend zal zijn. En dan blijft zo'n vraag erin. Weet je? John de Mol, een aardige vent, staat echt wel open voor ideeën van anderen als die maar ergens op gefundeerd zijn.''

Heeft Art Rooijakkers ook nog een stempeltje gedrukt op de inhoud van Bij De Tijd?

,,Ik heb alle vragen bij de producent ingeleverd en die is vervolgens in gesprek gegaan met AVROTROS. Art zat als presentator ook bij vergaderingen en heeft in enkele gevallen geoordeeld dat sommige vragen te makkelijk of moeilijk waren. Het eindresultaat, dus wat straks op de buis komt, is in goed overleg met alle betrokkenen tot stand gekomen.''

Je hoofd zit ongetwijfeld propvol quizvragen waardoor je een extreem brede algemene ontwikkeling hebt gekregen?

,,Hahaha, dat valt mee hoor. Lang niet alle informatie blijft in mijn hoofd hangen. Er valt ook weer veel weg. Gelukkig maar! Anders zou mijn brein misschien te vol of overbelast raken van de interessante feitjes. Ik weet, al zeg ik het zelf, best het een en ander. Maar ben zeker geen allesweter. Hahaha, ook de Queen of Quizzes weet meer niet dan wel.''

Je zou al vragenbedenker geen gek figuur slaan bij een populaire tv-quiz als De Slimste Mens!

,,Ik heb vragen voor de app van De Slimste Mens gemaakt, dus dat mag vast niet. Bovendien: ik heb geen enkele ambitie om met mijn kop op tv te komen. En er zijn maar weinig quizzen in Nederland waar ik niet voor werk. Dus nee: geen quizdeelnames voor mij. Geef mij maar een fijne rol achter de schermen. Daar ben ik volmaakt gelukkig mee.''

Bij De Tijd, vanaf maandag 7 mei om 19.55 uur op NPO2.