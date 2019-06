Queen-gitarist ziet flink gekuiste versie Bohemian Rhapsody op vlucht met Oman Air

May vloog met de Arabische vliegtuigmaatschappij en schrijft op Instagram dat hij wilde zien in hoeverre de film was gekuist. Ze waren er flink met de botte bijl doorheen gegaan, concludeert de Queen-gitarist. ,,Er wordt niet gekust, er zijn geen ‘ballen’ en Freddie mocht niet eens zijn punt maken tijdens zijn ‘biecht’ aan Mary, hoewel het overduidelijk was waar de scene om draaide", schrijft May. ,,Aan het eind van de film had ik het gevoel dat een groot deel van de boodschap van de film verloren was gegaan en dat stemt me verdrietig.”

Maar, schrijft hij, zelfs in de gecensureerde versie komt veel wél over. ,En weet je, het is makkelijk om superieur en afkeurend te gaan doen over dit soort dingen, maar het was niet zo lang geleden dat The Rolling Stones alleen in de Amerikaanse tv-show van Ed Sullivan mochten optreden als ze Let’s Spend the Night Together veranderden in Let’s Spend Some Time Together. Misschien zijn we wel niet zo progressief en liberaal als we denken te zijn.”