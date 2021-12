Queen Elizabeth mag van dokters kerst vieren, William en Kate delen hun kerstkaart

Koningin Elizabeth organiseert jaarlijks rond de feestdagen een groot familiefeest. Vorig jaar kon dat niet doorgaan vanwege de coronapandemie en nu waren er zorgen over haar gezondheid. Ze mag op doktersadvies alleen nog lichte taken verrichten. De Britse vorstin verbleef in oktober een nacht in het ziekenhuis. De reden van haar ziekenhuisopname is nog steeds onduidelijk. Sindsdien doet de koningin het rustiger aan, maar ze zou zich wel goed voelen.

Ingewijden zeggen in de Britse media dat er wordt gekeken naar een publiek optreden van Elizabeth om het volk fijne feestdagen te wensen. Dat zou dan ergens binnen nu en twee weken moeten gebeuren. De Queen spendeert normaal het grootste deel van de winter in Sandringham House in Norfolk, haar favoriete paleis om feestdagen te vieren met haar familie. Daarnaast vindt er ook een grote kerstlunch plaats in het Londense Buckingham Palace.

Nieuw portret

De feestmaand is in ieder geval goed begonnen voor de Britse royals. Prins William en zijn echtgenote Kate Middleton hebben zojuist hun nieuwe kerstkaart voor 2021 gedeeld op sociale media. Elk jaar geeft het gezin een nieuw portret vrij, waarop uiteraard ook hun drie kinderen te zien zijn.



Op de foto zien we William en Kate, beiden in het groen, vrolijk naar de camera lachen. George (8), Charlotte (6) en Louis (3) zitten voor hun ouders op schapenvelletjes. ‘We zijn zeer blij dat we een nieuwe foto van onze familie kunnen delen’, schrijft Kate - die altijd zelf achter de knoppen van het Instagram-account zit - onder het kiekje. ‘Dit plaatje zal ook te zien zijn op onze kerstkaart voor dit jaar.’

