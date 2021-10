Qmusic verslaat Radio 2 en is nu marktleider

Qmusic is voor het eerst met ruime cijfers marktleider. De zender was al een tijdje de grootste in de commerciële doelgroep, maar is nu ook in de algehele doelgroep koploper. In de meetperiode over augustus en september scoorde Qmusic een marktaandeel van 11,9 procent en gaat daarmee NPO Radio 2 voorbij, meldt Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

In de vorige periode (juli-augustus) had Qmusic nog een aandeel van 11,4 procent. NPO Radio 2 was toen marktleider met 11,8 procent, maar de publieke zender zakt nu met 0,4 procentpunt weg.

Qmusic mocht vorig jaar al even ruiken aan het marktleiderschap. De zender stond over de periode oktober-november 2020 gelijk met NPO Radio 2 maar laatstgenoemde had toen wel een lager weekbereik.

NPO Radio 2 was sinds eind 2018 marktleider en nam daarmee het stokje over van Radio 538. Die zender kwam in de zomer van 2019 nog een keer dichtbij maar verliest sindsdien terrein. In de huidige meting scoort de zender 9,4 procent.

Hoe worden de luistercijfers gemeten en waarom elke keer over twee maanden?

,,Een grote representatieve groep mensen vult op papier of digitaal in waar ze naar luisteren. Die groep is zo groot dat de vergisfactor wordt uitgeschakeld, dus het levert een betrouwbaar overzicht op. Kijkcijfers worden dagelijks gemeten, maar voor radio is dat niet interessant. Daar zou je veel te weinig veranderingen zien. Televisie is een primair medium, je kiest bewust waar je naar kijkt. Radio is secundair, dat staat aan op de achtergrond.”

Waarom is het zo belangrijk om de nummer 1 te zijn? Zo groot zijn die verschillen toch niet?

,,Het gaat bij de commerciële zenders om de inkomsten. De publieke zenders zijn niet er zo mee bezig, dat is niet hun taak. Die sturen ook niet van die jubelende berichten rond. Bij de commerciële zenders gaat het om de poen, daar komt het uiteindelijk op neer.’’

