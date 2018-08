Qmusic-dj Fien Vermeulen tijdens beving op Bali: Het hield maar niet op

Qmusic-dj Fien Vermeulen beleefde vandaag angstige momenten op het eiland Bali waar de zware aardbeving op het nabijgelegen eiland Lombok goed voelbaar was. ,,Hier was het al super heftig, hoe moet dat wel niet in Lombok zijn geweest!’’

Met haar vakantiepartner, een goede vriendin, maakte de bekende 27-jarige radiopresentatrice zich eerder vandaag op voor (een reeds gepland) vertrek van het eiland. Tijdens het inpakken van de koffers begon alles in de hotelkamer ineens te trillen. ,,Ik had net gedoucht en stond nog in de badkamer toen het gebeurde. ‘Dit klopt niet’, riepen we tegen elkaar. Wij hebben geleerd weg te blijven het glas, dus kropen we met z’n twee op bed waar we al snel hand in hand zaten.’’

Fien Vermeulen doet het verhaal vanaf het vliegveld op Bali met de schrik nog hoorbaar in haar stem. ,,Het hield maar niet op. We raakten daar toch best een beetje in paniek. Het duurde zeker een dikke minuut. ‘Stopt dit ooit nog’, riepen we tegen elkaar. Er leek geen eind aan te komen. Best eng.’’

,,Toen het eindelijk ophield, hebben we heel snel alle spullen gepakt. Beneden kregen we een tsunamiwaarschuwing van de hotelmanager. Een Engelsman in de lobby was heel angstig en wilde dat iedereen onder de tafel kroop. Eenmaal buiten zie je ook veel verwarring en paniek. Mensen die allemaal samenkomen.’’

Véél heftiger

Het was niet het eerste beklemmende moment tijdens haar vakantie. Vorige week werd Lombok ook al getroffen door een aardbeving die eveneens voelbaar was op Bali. ,,Toen dachten we eerst nog: lopen er apen op ons dak? Al snel bleek het dus een aardbeving te zijn. Overal lag water in het hotel. Niet veel later kwam de zee over een 2 meter dikke muur hier in de buurt heen. De kracht van het water sloeg er hele blokken steen uit. Die situatie was al link, maar de beving van vandaag was echt véél heftiger.’’

Vermeulen wil benadrukken dat haar gedachten uitgaan naar de mensen op Lombok. ,,Hier was het al superheftig, hoe moet het daar wel niet zijn geweest! Ja, we hebben al met al een fijne vakantie gehad’’, aldus de Qmusic-dj die na het gesprek meerdere vrolijke foto’s doorstuurt. ,,Weer vertrekken omdat de vakantie over is, is altijd verdrietig. Maar nu? Dit lijkt me een uitstekend moment weer eens naar huis te gaan!’’

Volledig scherm Fien Vermeulen op vakantie in Bali © Foto privé