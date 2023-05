Punkrockband Sum 41 na 27 jaar uit elkaar

,,Sinds 1996 samenwerken in Sum 41 bracht ons enkele van de beste momenten van ons leven’, schrijven frontman Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker en Frank Zummo maandag in hun afscheidsbericht. ,,We zijn onze fans, zowel oude als nieuwe, eeuwig dankbaar voor alle steun die we op allerlei manieren mochten ontvangen.” De bandleden vinden het moeilijk om afscheid te nemen van de fans, schrijven ze verder.

,,We zullen onze tour dit jaar afronden, en we kijken ernaar uit om ons laatste album Heaven :x: Hell uit te brengen.” Er komt ook nog een tournee, maar daarover maakt Sum 41 later de details bekend.

Sum 41 werd volgens eigen zeggen op de 41ste dag van de zomer opgericht in 1996. Vijf jaar later kwam hun debuutplaat All Killer No Filler uit, nadat een jaar eerder een ep van de Canadezen verscheen. In totaal bracht de band tot nu toe zeven albums uit. Eerder werd al bekend dat het dubbelalbum Heaven :x: Hell het laatste album wordt van Sum 41.

In 2016 was Sum 41 te zien op het festival Lowlands.

