Puberserie Oogappels is terug: ‘Het is rauw, als de werkelijkheid’

Het is al even geleden, maar Will Koopman - 64 inmiddels - herinnert zich nog haarfijn hoe zij de hele nacht een boek van haar zoon las om daarna in de ochtend een uittreksel voor hem te schrijven. ,,Een opdracht van school. Ik wilde gewoon dat hij dat af had’’, zegt ze nu, glimlachend.



,,Ik was zelf een brave puber. Zat op een Daltonschool, waar ik altijd netjes mijn taken en huiswerk af had. Als je dan meemaakt dat je zoon niet zo van school houdt - hij heeft zijn opleiding gelukkig wel afgemaakt -, dan is dat best een worsteling. Je schaamt je misschien ook een beetje, maar dat is onzin, want het ene kind is het andere niet.’’