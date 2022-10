Programma van Carlo gaat de wereld over en Soundos heeft boodschap voor haters

Superfly-ac­teur krijgt 50 jaar cel wegens verkrach­tin­gen

De Amerikaanse acteur en rapper Kaalan Walker, die onder meer te zien was in film Superfly uit 2018, is veroordeeld tot 50 jaar celstraf wegens het verkrachten van zeker zes aspirant-modellen en één aanklacht van seksueel misbruik. Drie van zijn slachtoffers waren ten tijde van het misbruik 16 jaar oud.

3:33