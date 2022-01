Producent ITV roept slachtoffers The Voice op zich te melden

ITV, de producent van het programma The Voice of Holland , roept slachtoffers en getuigen van ‘ongepast gedrag rond The Voice of Holland ’ op zich te melden. Dat kan bij externe onderzoekers die zijn ingehuurd door de organisatie.

,,Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zerotolerancebeleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden”, luidt een verklaring van de producent. Het onderzoek wordt geleid door Van Doorne, een groep externe advocaten.

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo is er aangifte gedaan tegen coach Ali B, naar verluidt door een oud-deelnemer, en erkende bandleider Jeroen Rietbergen dat de aantijgingen aan zijn adres juist zijn en stapte de muzikant op. Hij had relaties van ‘seksuele aard; gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

ITV zegt voorlopig de prioriteit te leggen bij het ‘opbouwen van een compleet beeld van wat er is gebeurd’. ,,We willen iedereen die het slachtoffer is geworden van - of getuige is geweest van - ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken.”

