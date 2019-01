Prinses Beatrix is jarig en trekt er ook met 81 nog volop op uit

Zo was ze eerder dit jaar bij de nieuwjaarsontvangsten, ontmoette ze maandag de Nederlandse ambassadeurs en opende ze gisteravond in het Mauritshuis het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw. Kunst en dans hebben zoals altijd haar bijzondere belangstelling.

Volgende week gaat Beatrix naar Nieuwegein om de in het Lekkanaal gelegen 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis te openen. Dat laatste is geen toeval. De sluis was in 1938 het eerste object dat naar de net geboren eerste dochter van prinses Juliana en prins Bernhard werd vernoemd. Een halve eeuw later bezocht Beatrix als koningin ook deze grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland.