Prinses Beatrice bevallen van een dochtertje

Koningin Elizabeth is weer oma geworden: haar kleindochter Beatrice (33) is eergisteren bevallen van een kerngezond dochtertje. Dat meldt het Britse koningshuis vandaag. Prinses Beatrice zette het meisje, dat bijna 2,8 kilo weegt, op de wereld in het Chelsea and Westminster ziekenhuis in Londen.