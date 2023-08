Italiaanse songfesti­val­win­naar Toto Cutugno (80) overleden

De voormalige songfestivalwinnaar Toto Cutugno is overleden. De Italiaanse singer-songwriter stierf dinsdagmiddag in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Cutugno werd 80 jaar oud.