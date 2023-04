Prinses Ariane steelt de show met ingetogen broekpak: ‘Dit zag je 20 jaar geleden niet’

Met foto's en videoKoningin Máxima krijgt donderdag behoorlijk koude voeten in Rotterdam, verwacht modejournalist Josine Droogendijk. Hoewel de gevoelstemperatuur een frisse 9 graden is, draagt de vorstin tot haar verbazing open schoenen. Droogendijk is ook vol lof over de koning (‘hij is door de wasstraat gegaan’), maar nog het meest over prinses Ariane.

Het koninklijk gezin had de eerste foto van Koningsdag 2023 amper gedeeld, of Josine Droogendijk had traditiegetrouw al minutieus geanalyseerd wat de royals dragen. De koningin combineert een groene, asymmetrische rok van haar favoriete modehuis Natan met een top met boothals van hetzelfde merk. Op het hoofd draagt ze een hoed van Fabienne Delvigne, of eigenlijk: een ‘haaraccessoire’.

Handig, want de koningin loopt donderdag onder meer door de drukke Rotterdamse Afrikaanderwijk. ,,De hoed die ze vorig jaar droeg in Maastricht, breed met een grote rand, was prachtig’’, zegt Droogendijk. ,,Maar op de meeste foto’s zag je haar gezicht niet. Met deze hoed kan iedereen haar goed zien.’’

Volledig scherm Prinses Amalia, koningin Máxima, koning Willem-Alexander en prinses Ariane. © RVD

Daar helpt de felgroene kleur ook bij. ,,Ook als er een grote menigte is, kan Máxima je onmogelijk onopgemerkt voorbijlopen.’’ Het valt de journalist op dat groen en roze overheersen in de outfits van de koningin en prinses Amalia (19), net als vorig jaar bij Máxima en de prinsessen.

,,Toen was het als dankbaarheid voor de vrede, lieten ze weten. Nu verwijzen het groen van de outfit en de witte cape bij Máxima naar de groen-witte vlag van Rotterdam.’’ Het is flagdressing op zijn best, zegt Droogendijk, oftewel een ode middels kleding aan een stad of land. ,,Je zegt daarmee als royal dat je je verdiept hebt in wat je bezoekt.’’

Volledig scherm Het koninklijk gezin op Koningsdag 2022, in Maastricht. Máxima droeg een grote hoed, ook hier overheersten groen en roze. © Brunopress/Patrick van Emst

Thermolegging

Het is in Rotterdam qua gevoelstemperatuur momenteel niet veel warmer dan in menig koelkast, dus de handschoenen zijn voor Máxima geen overbodige luxe. ,,De rechterhandschoen is uit, zodat mensen die haar de hand schudden echt kunnen zeggen dat ze de hand van de koningin hebben geschud.’’

Des te verbaasder is Droogendijk over de open schoenen. ,,Zelf heb ik mijn thermolegging erbij gepakt voor vandaag, en de koningin heeft een open teen. Die gaat hele koude voeten krijgen. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, blijkt weer. Gelukkig heeft ze een cape bij zich.’’

Volledig scherm Burgemeester Ahmed Aboutaleb verwelkomt koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinsessen Amalia en Ariane. © Brunopress

De hakken zijn voor Máxima’s doen overigens ‘vriendelijk’, merkt Droogendijk op. ,,De helft van de vrouwen kan er ongetwijfeld niet op lopen, maar voor haar doen zijn ze niet zo hoog. Meestal draagt ze naaldhakken. Hiermee blijft ze niet hangen achter tegels.’’

De gelpot gaat open

Het gaat op dagen als deze vaak over de kleding van koningin en prinsessen, maar Josine is ook enthousiast over de koning. Die draagt als enige geen felle kleuren, maar dat is logisch. ,,Als hij een rood maatpak aantrekt, is het land te klein’’, lacht Droogendijk. Maar hij is wel ‘door de wasstraat’ geweest, zegt ze. ,,Negen van de tien keer blijft de gelpot dicht, maar nu heeft hij een kuifje. En zijn broekspijpen zijn van de juiste lengte. Ik hoop dat hij dit erin houdt.’’

Volledig scherm De koning is 'door de wasstraat' gegaan, vindt Josine Droogendijk. © Brunopress

De journalist heeft meer foto’s nodig om te weten van welk merk het felroze pak van prinses Amalia is, maar ze is alvast blij met haar steile haar. ,,Meestal draagt ze krullen bij dit soort gelegenheden, maar dit staat haar ook geweldig. Het is fris.’’

‘Anders dan anders’

Het meest enthousiast is Droogendijk echter over prinses Ariane (16). Zij draagt een zandkleurig broekpak van Max & Co, gecombineerd met kobaltblauwe accessoires, waaronder Natan-schoenen van haar moeder.

Het minst opvallende ensemble, maar Droogendijk vindt het geweldig en helemaal kloppen bij de jongste prinses. ,,Het is eigentijds en jong. Het is ook anders dan anders, want ik zou dit niet zomaar naar kantoor dragen, het is speciaal. En twintig jaar geleden zou je dit niet bij de koninklijke familie hebben gezien.’’

Volledig scherm Prinsessen Ariane en Amalia tijdens Koningsdag 2023 in Rotterdam. © Brunopress

Ruilen Máxima heeft donderdag een tas bij zich die prinses Ariane vorige week nog gebruikte, zij draagt weer schoenen van haar moeder. De familieleden lenen wel vaker stukken uit. ,,Het is alsof ze een grote kledingkamer hebben’’, zegt Droogenijk. ,,Je weet vaak niet meer wie wat heeft gekocht, iedereen mag pakken wat ze leuk vindt.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volg alle ontwikkelingen rond koningsdag 2023 in ons liveblog en lees alle artikelen in ons dossier.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op Koningsdag voelen we ons iets meer Nederlander dan normaal. Waarom eigenlijk? (video): Bekijk onze beste Koningsdag-video's in onderstaande playlist: