Prinses Amalia start studiejaar: ‘Laat dat mens toch lekker met rust’

Fout maar goud met Chantal Janzen trapt af met 815.000 kijkers

De nieuwe spelshow Fout maar goud met Chantal Janzen als presentatrice is gisteravond op RTL 4 van start gegaan met 815.000 kijkers, zo meldt Stichting KijkOnderzoek. Daarmee staat het programma op de vijfde plek in de top 10 van best bekeken programma’s van donderdag.

2 september