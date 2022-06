Prinses Amalia oefent te paard in Den Haag voor Prinsjesdag

Recensie Remake Father of the Bride op HBO Max is meer ‘woke', maar minder grappig

Rijke, witte mensen maakten altijd de dienst uit in Father of the Bride, de meermaals verfilmde (we kennen vooral de versie uit 1991 met Steve Martin) en in de jaren 60 zelfs tot tv-serie omgetoverde roman van Edward Streeter. Tijd om het klassieke verhaal, over een pater familias die het lastig vindt dat zijn dochter gaat trouwen (‘Nu al? Wie is hij dan? Moet ík zeker de portemonnee trekken!’), een update te geven. Dat gebeurt hier niet alleen in diversiteit, maar gelukkig ook in een modernere kijk op het instituut huwelijk en het daarbij horende bruiloftsfeest.

