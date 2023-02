Prinses Amalia: nog steeds door zeer moeilijke tijd

Sinds het einde van vorige zomer wordt Amalia nog strenger beveiligd dan normaal, vanwege ernstige dreiging uit de hoek van de mocromaffia. Ze gaf aan dat ze zich het begin van haar studietijd heel anders had voorgesteld. De dreiging begon ongeveer op hetzelfde moment als haar studietijd aan de Universiteit van Amsterdam.

Op de vraag of ze plannen heeft om haar studie vanwege de dreiging in het buitenland voort te zetten, zei Amalia zakelijk: ,,Ik studeer aan de Universiteit van Amsterdam.”

Ze bedankte Nederlanders uit alle delen van het koninkrijk voor hun reacties op het nieuws over de dreiging. ,,Ik wil echt enorm mijn dankbaarheid uitspreken over alle steun van zowel vrienden en familie, maar ook vanuit alle delen van Nederland en dus ook het Caribisch gebied”, zei de prinses, die sprak van een geweldige reis over de Antillen.

Wat de prinses vooral mist, is ‘het normale leven van een student’. ,,Ik ging mijn studententijd in met de gedachte te gaan doen wat studenten doen. De realiteit was helaas allesbehalve dat. Ik ga er heel erg eerlijk in zijn. Ik heb het er nog steeds heel erg moeilijk mee”, zei Amalia. Ook noemde ze bijvoorbeeld het zomaar binnengaan van ‘een winkeltje’. Op de eilanden ervoer ze weer een beetje vrijheid, vertelde Amalia.

Koning Willem-Alexander maakte zich op de eilanden geen zorgen om de veiligheid van zijn dochter, hij was vooral ‘trots’. ,,Ik ben geen expert op het gebied van beveiliging. Als ik me er zorgen over zou maken, dan zou ik dat doen over iets waar ik geen expertise op heb.” De koning zei af te gaan op het oordeel van de kenners. ,,Als zij zeggen dat we er veilig rond kunnen lopen, dat het een warm bad is, dan denk ik er verder helemaal niet over na.”

Ook niet als vader? ,,Ik ben als vader alleen maar trots dat onze dochter met ons mee is gegaan, op een lange reis over zes eilanden. Ik glim van trots als ik haar zie, dat heb ik wel als vader.”

Koningin Máxima zei er zo veel mogelijk aan gedaan te hebben haar dochter de eilanden zo goed mogelijk te leren kennen en haar op haar gemak te stellen. ,,Met af een toe een crème tegen de zon. Het was een heel groot avontuur, we hebben veel plezier gehad.”

