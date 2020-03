Prins William wil terug in helikopter in strijd tegen coronavirus

Besmette Placido Domingo weer thuis: ‘Het gaat goed met me’

30 maart Placido Domingo heeft vandaag in een officieel statement op zijn Facebookpagina laten weten dat hij het goed maakt. De operalegende is besmet met het coronavirus en werd opgenomen in het ziekenhuis, maar stelt nu dat er veel onjuiste informatie is verspreid. ‘Ik ben thuis en voel me goed’, aldus Domingo.