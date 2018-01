Prins William toont geschoren hoofd tijdens bezoek kinderziekenhuis

Het is volgens verschillende media de eerste keer dat de Britse prins zijn haar zo kort draagt. Op sociale media reageerde men verdeeld op Williams nieuwe kapsel.



William schudde tijdens het bezoek de handen van patiëntjes en werd rondgeleid door legerveteranen die werk vonden in de gezondheidszorg dankzij 'Step into Health'. Dit programma helpt voormalige militairen om een baan te vinden in de burgermaatschappij.



Williams haarverlies was de laatste jaren een veelbesproken onderwerp in de Britse media. Zo verschenen artikelen waarin foto's van de prins tijdens zijn huwelijk met Kate Middleton werden vergeleken met recentere foto's. Zanger Justin Bieber lag enkele jaren geleden onder vuur toen hij zich in een interview hardop afvroeg waarom William 'niet een van die producten tegen haarverlies koopt'.