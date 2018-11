Prins William over zijn vader Charles: Geloof me, die man stopt nooit

Dat zijn vader degene was die zijn aanstaande vrouw Meghan Markle in mei naar het altaar begeleidde, kon Harry erg waarderen. ,,Ik vroeg het hem te doen en hij zei meteen ‘ja, natuurlijk doe ik alles om Meghan en jou te steunen’. Hij twijfelde geen moment’’, vertelt de prins. Charles kreeg op de koninklijke bruiloft veel sympathie voor het feit dat hij Meghans moeder Doria geen seconde uit het oog verloor en haar gedurende de dag als een ware gentleman begeleidde.



Ook Charles’ vrouw Camilla vond het moment van Meghan en Charles zeer aangrijpend. ,,Toen we daar in de kerk zaten kon ik niet verstaan dat Harry ‘dank je wel, pap, zei tegen zijn vader, maar toen ik het later terugzag was ik erg ontroerd. Het was een enorm lief gebaar. Mensen zien die kant van Charles niet vaak, maar hij is echt een hele lieve man.’’