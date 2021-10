Prins William haalt uit: miljardairs moeten aarde redden, geen ruimterace houden

Prins William heeft in een interview met de BBC flink uitgehaald naar ondernemers en miljardairs als Jeff Bezos, Elon Musk en Richard Branson. Zij moeten zich volgens hem bezighouden met het klimaatprobleem in plaats van met het investeren in reisjes naar de ruimte.

,,We hebben die knappe koppen nodig voor het repareren van de planeet, niet om een andere planeet uit te kiezen waar we kunnen wonen”, zegt William in het gesprek dat later vanavond wordt uitgezonden en waarin hij zijn zorgen uit over de klimaatcrisis.

De uitspraak van William komt een dag nadat acteur William Shatner, die jaren de hoofdrol speelde in Star Trek, met ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Jeff Bezos de ruimte in is geweest. Een commerciële raket bracht Shatner en drie andere passagiers naar een hoogte van ongeveer 107 kilometer, net buiten de dampkring. Bezos zelf maakte de trip in juli. Volgens hem zijn de ruimtereizen noodzakelijk om het leven op aarde te redden.

Bezos is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met Musk (SpaceX) en Branson (Virgin Galactic) op het gebied van toeristische vluchten naar de ruimte. De Britse koninklijke familie laat zich steeds vaker uit over de klimaatcrisis. Ook Williams vader, prins Charles, zegt regelmatig hoe belangrijk het is om dit probleem op te lossen.

Prins George ergert zich aan afval op straat

In het interview met de BBC vertelt Prins William ook dat zijn zoon, Prins George, zich mateloos ergert aan al het afval op straat. De 8-jarige zoon van prins William en Catherine houdt zich enorm bezig met de staat van de wereld.

George is volgens William ‘geïrriteerd’ en ‘in de war’ door alle rommel die mensen op straat achterlaten. De jonge prins pakt regelmatig zelf de prikstok erbij om zijn schoolplein op te ruimen. ,,Hij snapt het gewoon niet. Hij denkt: ‘ik ruim het toch op? Waarom komt het steeds terug?’”, aldus William.

Het zou volgens de prins een ‘gigantische ramp’ zijn als zijn kinderen zich nog steeds hard moeten maken voor hetzelfde probleem wanneer ze later groot zijn. ,,Ik zou het heel erg vinden als George over een jaar of dertig ook zo’n interview geeft en dan hetzelfde moet vertellen als wat ik nu doe. Want dan is het waarschijnlijk al te laat.’’

Volledig scherm Prins George en zijn vader Prins William tijdens een voetbalwedstrijd op het afgelopen EK Voetbal in 2020. © Pool via REUTERS