Prins Louis (5) steelt de show met verwonderd en gapend gezicht bij plechtige kroning

De kroning van Charles is een feestdag, maar toch ook omgeven door plechtigheden en statige tradities. Prins Louis mag dan vierde in de lijn van troonopvolging zijn, als 5-jarige is hij nu nog vooral kind.

Waar zijn ouders hun gezicht overwegend in de plooi hielden, liet hij volop zien hoe opvallend het schouwspel om hem heen was, of - soms - hoe moe hij was. Je zit immers niet elke dag in een koets die langs een menigte van honderdduizenden mensen rijdt die hopen een glimp van je op te vangen.

Zo keek hij vol verwondering naar het publiek tijdens de koetstocht van Westminster Abbey naar Buckingham Palace en moest hij al even gapen voordat de dag goed en wel was begonnen.

Louis had geen officiële taak bij de kroning, maar zijn grote broer George (9) wel. Het oudste kind van William en Kate was een zogenoemde Page of Honour, wat vooral betekent dat hij de staart van de mantel van zijn opa hielp dragen.

Hun zus prinses Charlotte (8) straalde eveneens en viel op als een soort miniversie van haar moeder: de twee droegen soortgelijke jurken en bloemenkronen van modehuis Alexander McQueen.

