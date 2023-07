Prins Laurent vindt aanklacht van afpersing en fraude 'nonsens’

Prins Laurent van België noemt de aanklacht van afpersing, fraude en onwettige beïnvloeding ‘een belachelijke manier’ om hem persoonlijk aan te vallen. De zaak is volgens hem ‘nonsens’, zo reageert de jongere broer van koning Filip tegen Het Laatste Nieuws nadat bekend werd dat hij is aangeklaagd.

Laurent is gedaagd door een investeringsmaatschappij van de Libische autoriteiten. Het is een nieuw hoofdstuk in een al jaren lopend juridisch geschil. De prins eist al sinds 2014 een schadevergoeding nadat vier jaar eerder abrupt een samenwerking tussen Libië en zijn stichting Global Sustainable Development Trust werd stopgezet.

,,Het is heel simpel: Libië moet mijn stichting 50 miljoen euro terugbetalen en dat willen ze niet”, legt Laurent uit. ,,Libië heeft in dit dossier voor de rechter al negen keer op rij ongelijk gekregen, dus vallen ze mij nu persoonlijk aan, op een belachelijke manier.”

De prins lijkt zich niet heel erg druk te maken om het gerechtelijke onderzoek. ,,Iedereen die de rechtsgang in België een beetje kent, weet dat het onmogelijk is dat ik een rechter zou kunnen beïnvloeden. Onmogelijk! En dan nog negen keer op rij, zogezegd. Bij hen lukt dat misschien, maar niet in België.”

